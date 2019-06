Wandern : Neuer Wanderweg König-Johann-Runde lockt nach Freudenburg

Freudenburg Die zwölf Kilometer lange König-Johann-Runde wird am Sonntag, 16. Juni, eröffnet.

Wanderer dürfen sich über einen weiteren Premiumwanderweg in der Region Saar-Obermosel freuen. Es handelt sich um den neuen Wanderweg König-Johann-Runde in Freudenburg, der als sogenannter Seitensprung ein Partnerweg des beliebten Moselsteigs ist.

Start und Ziel des Wanderwegs ist die alte Stadtmauer im historischen Ortskern. Die Wegeführung geht dann über die Burgruine hinunter in die Stille des engen Leukbachtals mit mehreren kleinen herabstürzenden Wasserfällen, vorbei an massiven Buntsandsteinfelsen und an Mühlen. Auf den Höhen bietet der Wanderweg schöne Rundblicke und kehrt dann über das Naturschutzgebiet Eiderberg, in dem seltene Orchideen zu bestaunen sind, nach Freudenburg zurück.