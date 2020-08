Straßenverkehr : Polizei kontrolliert Durchfahrtsverbot in Konz

Foto: TV/Klaus Kimmling

Konz Nach Hinweisen aus der Bevölkerung hat die Polizei am Dienstag das Durchfahrtsverbot zwischen der Straße Am Stadion und der Lindenstraße in Fahrtrichtung Lindenstraße in der Zeit zwischen 7.20 und 8.05 Uhr überwacht.

Insgesamt wurden 13 Fahrer und Fahrerinnen wegen Missachtung des Durchfahrtverbots verwarnt. Sie müssen eine Gebühr zahlen.

Sieben Schüler fuhren in der Lindenstraße mit ihren Fahrrädern entgegen der Einbahnstraße. Sie wurden mündlich verwarnt und über die dadurch entstehenden Gefahren für sie und andere hingewiesen.