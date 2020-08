Dorfentwicklung : Der Flickenteppich wird ergänzt

Nittel Die Weinberge im Nitteler Baugebiet Wiesengraben werden nun doch erschlossen – sehr zum Ärger der Nachbarn, die glaubten, „Premiumlagen“ gekauft zu haben.

Gleich der erste Tagesordnungspunkt in der ersten Sitzung des Nitteler Ortsgemeinderats nach der Corona-Pause hatte es in sich. Nach Auffassung von Ratsmitglied Timo Litzenberger sollte das Thema Erweiterung des Baugebietes Wiesengraben vertagt werden. Seine Begründung: Für den angestrebten Grundsatzbeschluss fehlten wichtige Informationen. „Wir benötigen eine Kosten-Nutzen-Analyse für die Baugebietserweiterung. Außerdem wissen wir nichts über die Konditionen, zu denen die zusätzlichen Flächen in das Baugebiet integriert werden sollen“, sagte Litzenberger.