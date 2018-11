später lesen Konz Konzer Polizist ist seit 40 Jahren im Dienst FOTO: Polizei Trier / Pressestelle Polizeipräsidium Trier FOTO: Polizei Trier / Pressestelle Polizeipräsidium Trier Teilen

Norbert Buchholz, Polizeihauptkommissar von der Polizeiwache Konz, ist seit 40 Jahren im öffentlichen Dienst. Nach einigen Monaten Dienstzeit in der öffentlichen Verwaltung begann Buchholz am 1. Februar 1979 seine Polizeilaufbahn bei der Bereitschaftspolizei in Rheinland-Pfalz.