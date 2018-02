Konz: Das passiert im gigantischen Lager der Bahn (Video)

Das passiert im Brückenzentrum

Seit 1967 wird der Standort in Konz als Brückenlager genutzt. Seit 2009 ist es das einzige in Deutschland. Es liegt an der Granastraße 124, neben der Firma Tarket GmbH in Konz.

Die Kapazitäten sind so groß, dass aus den Brückenteilen eine elf Kilometer lange Brücke entstehen könnte, also noch weiter als von Konz nach Trier. Transportiert und ausgeliefert werden die Brücken in 99 Prozent der Fälle über die Straße und das meist nachts, da die Lastwagen extrem lang und schwer sind. Aufgrund des aktuellen Brückensanierungsprogramms der Deutschen Bahn ist das Lager in Konz derzeit relativ leer. Seit 2015 und noch bis 2019 werden allein im Rahmen dieses Programms 875 Eisenbahnbrücken saniert.