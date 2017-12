später lesen Weihnachtsmarkt in Konz-Könen Teilen

Konz-Könen (red) Zum Weihnachtsmarkt an der Kirche in Könen laden am ersten Adventswochenende wieder die Könener Vereine und Einrichtungen ein. Besucher erwartet ein breites Angebot: Es gibt Waffeln und Kuchen, Reibekuchen, Bratwurst, Pommes und Gulaschsuppe.