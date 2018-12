Wie ein Familientreffen im Advent in Konz

Schüler-Lehrer-Eltern-Chor des Konzer Gymnasiums ist bereit für die Schulfeier.

Rund 60 Freunde der Chormusik haben sich in den vergangenen Wochen vielfach getroffen. Ihr Ziel: Der Schulgemeinschaft des Gymnasiums Konz eine frohe Botschaft in die Weihnachtsferien mitzugeben. „Der Chor ist sehr ausgeglichen besetzt“, freut sich Gerd Demerath. Der Musiklehrer am Gymnasium Konz und seine Kollegin Elisabeth Muß bereiten sich mit den Sängerinnen und Sängern auf den 17. Dezember vor. Das Gymnasium Konz veranstaltet dann traditionell um 19.30 Uhr einen Abend mit Musik und Wortbeiträgen zur Einstimmung auf die Weihnachtsfesttage. Das Motto: Verleih‘ uns Frieden.

Bei den Proben geht es mit Einsingübungen los. „Stimmbildung gehört unbedingt dazu“, sagt Demerath. Dabei werden schwierige Stellen in den Chorstücken schon vorbereitet. Die Verständlichkeit der Liedertexte wird durch entsprechende Übungen ebenfalls verbessert.

Für die meisten Sänger ist das Zusammenkommen zum Singen in der Adventszeit schon seit Jahren ein fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit. Annette Zirbe beispielsweise war schon als Schülerin auf dem Gymnasium Konz. Sie ist seit 1998 dabei, dem Jahr, in dem der Chor gegründet wurde. Sie sagt: „Weihnachten wird erst mit der richtigen Musik wirklich feierlich.“ Wie die anderen Mitglieder des Chores schätzt sie das Zusammensein mit netten Menschen, um die Andacht in der Konzer Pfarrkirche St. Nikolaus zu gestalten.

Für Elisabeth Muß und Gerd Demerath gehört neben der Musik auch dazu, dass eine Botschaft vermittelt wird. „Wir machen keine „Grea­test-Hits der Weihnachtsmusik““, sagt Elisabeth Muß. Die Stücke sind sorgsam ausgewählt, anspruchsvoll, doch nicht zu schwer, und erfordern volle Konzentration. Man spürt bei allen Beteiligten, dass sie den Besuchern eine schöne Stunde zum Zuhören, Genießen und Nachdenken bereiten wollen.

„Die Veranstaltung ist fast wie eine Familienfeier. Sie fördert das Gemeinschaftsgefühl und ist ein gewichtiger Teil des Schullebens“, sagen die Pädagogen. Entsprechend ist auch der Rahmen. Neben dem Schüler-Lehrer-Eltern-Chor treten die Big Band des Gymnasiums, eine Bläsergruppe, der Orientierungsstufenchor und der Schulchor auf. Dazwischen gibt es Texte. Nach der einstündigen „Adventlichen Abendmusik“ werden Glühwein und Waffeln angeboten, um die Eindrücke nachwirken zu lassen und Zeit für Gespräche zu bieten.