Matinee zum Reinschnuppern in eine Oper

(red) Das Theater Trier lädt für den heutigen Samstag, 20. Januar, um 12 Uhr zur Einführungsmatinee zur Oper „Il matrimonio segreto“ von Domenico Cimarosa ein. Schon vor der Premiere am Samstag, 3. Februar, gibt das Ensemble einen Einblick in Andreas Rosars Inszenierung. Nach dem Besuch einer Probe auf der Bühne des Großen Hauses stehen der Regisseur, der musikalische Leiter Wouter Padberg und die Dramaturgin Julia Anslik Rede und Antwort zu Werk und Inszenierung. Das Sänger-Ensemble der Produktion stellt, begleitet von Jian Cao am Klavier, musikalische Highlights aus „Il matrimonio segreto“ vor.