später lesen Konzert Rock und Oldies in der Kneipe FOTO: Backstage / Trierischer Volksfreund FOTO: Backstage / Trierischer Volksfreund Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Band Backstage spielt am Samstag, 20. Januar, um 20.30 Uhr in der Kellerkneipe Styxx in der Trierer Judengasse. Sie präsentiert Songs unter anderem von Neil Diamond, John Denver, Marius Müller-Westernhagen, Johnny Cash, Elvis Presley, C.C.R., Smokie und Pink Floyd, aber auch von Santiano oder den extravaganten Newcomern Mr. Hurley & Die Pulveraffen. Der Eintritt ist frei.