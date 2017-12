später lesen Bücher Dänen lügen nicht? Von wegen! FOTO: dtv Verlag / TV FOTO: dtv Verlag / TV Teilen

Der Balkankrieg hat beim Elitesoldaten Niels Oxen tiefe Spuren hinterlassen: Schwer traumatisiert kehrt er in seine Heimat zurück und findet nicht mehr in sein vorheriges Leben. Mit seinem Hund Mr. White verkriecht er sich deshalb in den Wäldern Dänemarks – und gerät unversehens in einen Mordfall. Mehr noch: Er ist der Hauptverdächtige im Zusammenhang mit dem Tod eines Botschafters. Dennoch bietet ihm der Chef des Inlandsnachrichtendienstes an, bei den Ermittlungen mitzuwirken. Denn Oxen ist nicht nur Elitesoldat, sondern auch ein ehemaliger Polizeischüler, der seine Ausbildung – offenbar grundlos – abgebrochen hat. Von Dr. Rainer Nolden