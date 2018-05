(red) Der Dreikönigshof in Trierweiler veranstaltet am Samstag, 5. Mai, ab 14 Uhr und am Sonntag, 6. Mai, ab 12 Uhr sein traditionelles Stallfest. Unter anderem finden Vereinsmeisterschaften und eine Hallenparty statt. Die Einnahmen werden an den Förderverein „Eine Chance für Pferde“ gespendet.⇥Foto: Dreikönigshof