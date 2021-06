Corona : Land lockert Maskenpflicht in Schulen

Trier/Mainz Auch im Freien entspannen sich die Regeln gewaltig. Warum Malu Dreyer dennoch zu Vorsicht mahnt.

Viele Monate mussten Schüler in Rheinland-Pfalz eine Maske tragen, wenn sie im Klassenzimmer Deutsch oder Mathe paukten. Ab dem kommenden Montag dürfen Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte wieder auf den Mundschutz im Unterricht und auf dem Pausenhof verzichten, wenn die regionale Inzidenz unter 35 liege, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Mainz. Auf dem Weg ins Klassenzimmer sollen Schüler die Schutzmaske aber weiter tragen, betonte Bildungsministerin Stefanie Hubig. Im Freien müssen die Menschen in Rheinland-Pfalz bereits ab Freitag keine Masken mehr aufziehen. „Es sei denn, es kommt zu Gedränge, zum Beispiel bei Warteschlangen“, so Dreyer nach einer Sitzung der rot-gelb-grünen Ampelkoalition.

Es sind nicht die einzigen Lockerungen, die in den kommenden Tagen in Kraft treten. Ab Freitag sollen Bus- und Schiffsreisen wieder erlaubt sein. Private Feiern sind laut Land dann innen mit höchstens 25 Gästen und mit Test möglich. Sport in der Gruppe ist draußen mit bis zu 30 Menschen plus Trainer erlaubt, bei Inzidenzen unter 50 mit höchstens 50 Menschen. In Hallen dürfen bis zu zehn Menschen gemeinsam Sport treiben, 20 bei einer Inzidenz unter 50. Auch Zuschauer dürfen wieder Sport-Ereignisse besuchen: 250 im Freien, 100 in der Halle, bei einer Inzidenz von unter 50 gar 500 draußen und 250 drinnen. Das dürfte besonders die Fans von Vereinen in der Region Trier interessieren, die kurz davor stehen, in die neue Saison zu starten und bereits erste Freundschaftsspiele angesetzt haben. Kitas in Rheinland-Pfalz können ab dem 21. Juni zudem wieder in den uneingeschränkten Regelbetrieb zurückkehren.