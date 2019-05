Auslese : Deutscher Wein als Unesco-Kulturerbe?

Online-Petitionen werden immer beliebter. Über E-Mails und soziale Netzwerke beworben, erhalten solche Anträge in Windeseile viele Unterstützer und bringen die Politik immer mal wieder zum Umdenken.

Das deutsche Weininstitut hat nun auch eine Online-Petition gestartet, um die deutsche Weinkultur als immaterielles Kulturerbe anerkennen zu lassen. Nach einem Eintrag in dieses bundesweite Verzeichnis ist sogar ein Antrag auf Weltkulturerbe-Status bei der Unesco möglich. Warum soll es nun ausgerechnet die deutsche Weinkultur sein? Die Petition begründet dies mit der 2000-jährigen Weinkultur in Deutschland, dass die Weine außergewöhnlich vielfältig und einmal sind und gerade in Deutschland der Wein einen „gemeinschaftsstiftenden Charakter habe“. Dazu zählten unter anderem Trinkgesellschaften und Weinbruderschaften. Das ist eine plausible Begründung und die Petition erscheint deshalb auch sinnvoll. Nun gibt es aber auch viele Bierbrauer- und Trinker in Deutschland - wir dürfen gespannt sein, ob die nun auch auf diese Idee kommen. Die Belgier haben es nämlich schon mit ihrer Bierkultur auf die Unesco-Liste geschafft.