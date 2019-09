Wanderung : Wasserwerk in Wittlich besuchen

Wittlich (red) Das Dekanat Wittlich bietet am Dienstag, 10. September, einen Besuch des Wasserwerks im Stadtpark in Wittlich mit Jürgen Jakobs von den Stadtwerken an. Eine kleine Wanderung mit kurzen Impulsen führt anschließend entlang der renaturierten Lieser und an den Brunnen vorbei durch den Stadtpark.

