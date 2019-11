Vortrag : Bilderreise durch den Nationalpark

Nationalpark Akademie. Foto: TV/Konrad Funk

Hopstädten-Weiersbach (red) Die nächste Nationalpark-Akademie findet am Montag, 25. November, ab 19 Uhr am Umweltcampus Birkenfeld in Hopstädten-Weiersbach. Unter dem Motto „Im Kleinen das Große entdecken“ nimmt der Naturfotografen und Nationalparkmitarbeiter Konrad Funk die Teilnehmer mit auf eine Bilderrreise.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zu sehen sind viele spektakuläre und faszinierende Bilder mit besonderen Blickwinkeln. Es geht dabei um Insekten wie Schmetterlinge und Käfer. Aber auch die Vogelwelt kommt nicht zu kurz. Naturwaldreservate im Nationalpark bieten reichlich Brutgelegenheit. Heimische Wildtierarten wie Igel, Marder, Fuchs, Reh, Wildschwein und Hirsch präsentieren sich ebenfalls vor der Linse. Am Ende wird es spannend: Wer beim Bildervortrag gut aufpasst und ein wenig Glück hat, kann bei der Verlosung im Anschluß gewinnen. Die Veranstaltung ist kostenfrei, es ist keine Anmeldung erforderlich. Während der Veranstaltung werden kleine Speisen und Getränke mit regionalen Produkten angeboten.