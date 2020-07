Kommunalwahl : Eine Stimme für den ländlichen Raum

Morbach Karina Wächter aus Bernkastel-Kues ist Direktkandidatin der CDU im Wahlkreis 23 für die rheinland-pfälzische Landtagswahl

Die Dorfkerne erneuern und die ärztliche Versorgung verbessern: Das sind einige der Themen, mit denen Karina Wächter im Landtag für die Interessen des ländlichen Raums kämpfen will. Die CDU hat auf ihrer Aufstellungsversammlung in der Morbacher Baldenauhalle die Weichen im Wahlkreis 23 gestellt für die kommende Landtagswahl, die für den 14. März 2021 angesetzt ist. Für Alex Licht, der sich als dienstältestes Mitglied der CDU-Fraktion im Mainzer Landtag nicht wieder für eine erneute Kandidatur zur Verfügung stellt, haben die Delegierten die 29-jährige Karina Wächter aus Bernkastel-Kues als Bewerberin für das Direktmandat gekürt. Sie wird schon vor der Wahl als derzeitige B-Kandidatin für Licht in den Landtag nachrücken, der zum 1. September sein Mandat niederlegen will. Als neuen B-Kandidaten haben die Delegierten den 30 Jahre alten Jan Frenzel aus Hirschfeld in der VG Kirchberg gewählt.