Meinung : Nah am Wasser zu bauen, bleibt ein Risiko

Kommentarfoto_Moeris.pdf Foto: TV/Han-Peter Linz

Die Bedenken, die einige Dorfbewohner hinsichtlich des Neubaugebiets am Fluss Salm hegen, sind nachvollziehbar. Das Starkregenereignis und die daraus resultierende Hochwasserkatastrophe am 14. und 15 Juli 2021 haben gezeigt, dass sich auch anscheinend harmlos plätschernde Bäche und Flüsse wie Salm und Lieser innerhalb kurzer Zeit in reißende Fluten verwandeln können. Allerdings hat die Kommune die Erfahrungen aus diesem Hochwasserereignis in ihrer Planung berücksichtigt.