Freizeit : Derzeit keine Aussichten auf Wintersport am Erbeskopf

Derzeit keine Aussichten auf Wintersport am Erbeskopf

Hilscheid (iro) Schlechte Aussichten für Freunde des Wintersports. Von weißen Weihnachten konnte am Erbeskopf nicht die Rede sein, doch auch der Jahreswechsel wird wohl grün statt weiß. Das teilt Klaus Hepp vom Wintersportzentrum am Erbeskopf auf Volksfreund-Anfrage mit.

Auch am vergangenen Wochenende blieben die Rodler im Hunsrück zuhause. Denn grundsätzlich werde am höchsten Berg von Rheinland-Pfalz ab minus vier Grad minus beschneit. Die wurden zwar in der Nacht auf Sonntag erreicht, der erzeugte Schnee reichte allerdings nicht für die Skipiste. Für den Familienhang hätte er genügt. Doch der werde nicht mehr technisch beschneit. Der Grund: Er liegt unterhalb der Mittelschneise und gehöre deshalb zum Areal des Nationalparktores und nicht mehr zum Wintersportgebiet. Auch Naturschnee erwartet Hepp derzeit nicht. „Wir können nur hoffnungsvoll ins neue Jahr blicken.“