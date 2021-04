Bildung : Cusanus-Hochschule gibt im Netz Gas

Info

2020 wurden drei neue Studiengänge an der Cusanus-Hochschule für Gesellschaftsgestaltung eingerichtet. Bei Ökonomie, Nachhaltigkeit und Transformation erhalten Studenten ein Fundament an Wissen und Handwerkzeug, um sich in Fragen wie Klimakrise, erwachsender Rechtspopulismus und globale Ungleichheit zu engagieren. Bei Ökonomie-Nachhaltigkeit und Gesellschaftsgestaltung geht es darum, wissenschaftlich und zugleich ethisch fundiert Entscheidungen für eine nachhaltige Wirtschaft treffen zu lernen, die in Gesellschaft und Natur eingebettet ist. In Ökonomie – Verantwortung – Institutionsgestaltung steht das lebensdienliche Wirtschaften mit Gemeinsinn im Vordergrund.

Für den Herbst 2021 ist ein neuer Masterstudiengang „Ökonomie – Imagination – Zukunftsgestaltung“ angekündigt.