Familien : Ein gutes Zuhause für begrenzte Zeit

Bernkastel-Wittlich Als die kleine Mia auf die Welt kam, lebte sie mit ihrer 18-jährigen Mutter zunächst in einem Mutter-Kind-Heim, wo Mütter vorübergehend Hilfe und Unterstützung in der Versorgung der Kleinen erhalten.

In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Jugend und Familie der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich bietet der Kinderschutzbund regelmäßig Vorbereitungsseminare für interessierte Paare an. Diese sind obligatorisch für die Qualifizierung als Pflegeeltern, wird in ihnen doch entsprechendes Hintergrundwissen erworben, als Orientierungs- und Entscheidungshilfe für die neue Aufgabe als Pflegeeltern. Das nächste Vorbereitungsseminar findet am Samstag, 31. Oktober, und am Samstag, 14. November, jeweils von 9 bis 17.30 Uhr statt.