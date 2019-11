Schule : Förderverein trifft sich

Wittlich Der Förderverein Clara-Viebig-Realschule plus Wittlich lädt zur Mitgliederversammlung für Montag, 9. Dezember, ab18 Uhr in die Clara-Viebig-Realschule plus in Wittlich ein.

