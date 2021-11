Vierte Welle : Gesundheitsamt schließt Wittlicher Grundschule wegen Coronafällen

Wittlich Auf Anordnung des Gesundheitsamtes wurde am Mittwoch, 17. November, die Wittlicher Grundschule in der Friedrichstraße geschlossen. Alle Kinder (außer der Klasse 2d) und weitere positiv getestete Personen stehen unter Quarantäne.

Aufgrund zahlreicher Coronafälle wurde die Wittlicher Grundschule in der Friedrichstraße am Mittwoch, 17. November, auf Anordnung des Gesundheitsamtes geschlossen. Schulleiterin Monika Tombers bestätigte die Schließung auf Anfrage unserer Zeitung. Tombers wollte sich jedoch nicht zu weiteren Einzelheiten äußern. Die Beantwortung der Presseanfrage unserer Zeitung durch die Stadt Wittlich steht noch aus.

„Sehr geehrte Eltern, leider müssen wir auf Anordnung des Gesundheitsamtes die Schule ab morgen schließen. Alle Kinder (außer der Klasse 2d) und positiv getestete Personen stehen unter Quarantäne. Die Absonderungsbescheinigungen erhalten Sie morgen. Eine Freitestung per PCR-Test ist für den kommenden Montag oder Dienstag vorgesehen. Genauere Informationen dazu erhalten Sie morgen. Ausgenommen ist die Klasse 2d, die ja bis zum 18.11. sowieso in Quarantäne ist. Für die "freigetesteten" Kinder der 2d bieten wir eine Notbetreuung an. Bitte melden Sie sich dazu im Klassen-Channel der 2d oder per Mail an: info@grundschule-wittlich.de Die Klassenleitungen informieren Sie über das weitere Vorgehen des Homeschoolings. Vielen Dank für Ihr Verständnis und viele Grüße.“