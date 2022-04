Benefizkonzert : Kirchenkonzert des Musikvereins Lüxem in Wittlich zu Gunsten von Flüchtlingen aus der Ukraine

Kirchenkonzert des Musikvereins Lüxem in Wittlich zu Gunsten von Flüchtlingen aus der Ukraine

Der Musikverein Lüxem unter Leitung seines Dirigenten Stefan Barth in der Kirche St. Maria Magdalena. Foto: Karl-Josef Schiffer

Mit einer beeindruckenden musikalischen Friedensbotschaft hat der Wittlicher Musikverein Lüxem unter Leitung von Stefan Barth in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena zu einer Spendenaktion aufgerufen.

Bei Renaissancemusik von Giovanni Gabrieli in traditioneller mehrchöriger Aufführungspraxis waren verschiedene Instrumentengruppen im Raum verteilt. Es folgte eine barocke Suite aus der „Wassermusik“ von Georg Friedrich Händel. Dabei spielten die Blechbläser ebenso wie die Holzbläser auch kammermusikalische Beiträge. Reinhold Schneck, langjähriger Organist der Pfarrkirche St. Markus in Wittlich, überzeugte solistisch mit einem Vivace von Johann Sebastian Bach. Als Höhepunkt sorgte Eugène Gigouts „Grand Chœur dialogué“ für ein komplexes Wechselspiel der Blechbläser mit der Orgel.

Traditionell beendet der Musikverein Lüxem seine Kirchenkonzerte mit einem Choral, bei dem zum Mitsingen eingeladen wird. Beim Lied „Herr, deine Liebe“ schlossen sich die begeisterten Zuhörer dem darin angesprochenen Wunsch nach Freiheit und der Hoffnung auf Gottes Hilfe an – sicher auch mit dem Gedanken an die Menschen in der Ukraine.