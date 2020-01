Konzert : Gospel aus Harlem in der Wallfahrtskirche

The Harlem Gospel-Singers. Foto: TV/RGV EVENT GmbH/David Beecroft

Klausen (red) Es gibt wohl kaum jemanden, der nicht davon träumt, einmal im Leben in New York gewesen zu sein. „Kultur in der Wallfahrtskirche“ bringt mit „Reverend Gregory M. Kelly & the Best of Harlem Gospel“ einen Teil von New York am Donnerstag, 13. Februar, ab 20 Uhr nach Klausen in die Wallfahrtskirche.

