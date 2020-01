Wandern : Mit dem Eifelverein wandern

Wittlich (red) Der Eifelverein Wittlich bietet am Mittwoch, 29. Januar, eine zweistündige Rundwanderung mit Peter Döll an. Treffpunkt zur Abfahrt mit Fahrgemeinschaften ist um 13.30 Uhr auf dem Viehmarktplatz in Wittlich.

