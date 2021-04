Altenpflege : Neue Leiterin

Herzlich Willkommen im GFA Seniorenheim St. Josef, Kröv Zum 01. April übernimmt Hannah Müller die Rolle der Einrichtungsleitung von Martin Köning, der das GFA Seniorenheim St. Josef, Kröv zwei Jahrzehnte leitete. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass das für Euch die beste Wahl ist, die man treffen kann“, sagte GFA Geschäftsführer Christoph Loré in Kröv. „Mich persönlich macht es glücklich und stolz, weil es wieder mal gelungen ist, eine eigene Nachwuchskraft in die Führung einer Einrichtung zu bringen“, sagte er und überreichte ihr einen bunten Blumenstrauß. Seit Oktober 2013 ist Hannah Müller beim Träger tätig, durchlief während ihres dreijährigen dualen Studiums „BWL-Gesundheitsmanagement“ verschiedene Abteilungen, darunter machte sie ein Praxissemester Qualitätsmanagement im Kröver Seniorenheim. Im Anschluss ans Studium war sie beim Träger in der Stabsstelle Grundsatzentscheidung / Öffentlichkeitsarbeit tätig und absolvierte zusätzlich berufsbegleitend einen Masterstudiengang „Management von Gesundheitswesen- und Sozialeinrichtungen.“ „Ich freue mich auf die neue Herausforderung mit Euch und bedanke mich beim Träger für das Vertrauen“, sagte sie. Text und Fotos: Claudia Müller Foto: TV/Claudia Müller