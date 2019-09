Musical : Integratives Musical in der Europahalle

Musical „Be a King“. Foto: Rudi Rach. Foto: Rudi Rach

Trier (red) Das integrative Musical „Be a King“ von Dirk Klinkhammer ist am Samstag, 28. September, um 16 Uhr in der Europahalle in Trier zu sehen. Das 120-köpfige Ensemble der integrativen Musik AG des Bitburger Hauses der Jugend für Menschen mit und ohne Behinderung folgt damit einer Einladung der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Trier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Eintritt kostet ab 13,70 Euro, ermäßigt ab 9,30 Euro. Karten sind an der Tageskasse erhältlich.