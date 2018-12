Die erfolgreiche Gala Die Nacht der Musicals ist wieder auf Tournee. In der über zweistündigen Aufführung präsentiert das Ensemble die besten Songs aus Erfolgsstücken wie „Tanz der Vampire“, „Elisabeth“, „Mamma Mia“ oder Musicalklassikern wie „Das Phantom der Oper“ oder „Der König der Löwen“.

Am Montag, 25. März 2019, gastiert die Gala in der Europahalle in Trier. Karten ab 40,90 Euro.

Foto: ASA Event GmbH/Nadia Gentile