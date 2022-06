Verkaufsoffener Sonntag : Daun spielt – die Bälle rollen wieder

Daun (red) „Daun spielt“ heißt es wieder am Sonntag, 10. Juli. Ab 12 Uhr präsentieren sich im gesamten Innenstadtbereich zahlreiche Aussteller, lokale Vereine, Selbsthilfegruppen und gemeinnützige Initiativen.

Mitmachaktionen, Gespräche und ein vielseitiges Programm tragen dazu bei, das Miteinander der Generationen in Daun erlebbar zu machen. Die Dauner Geschäfte laden zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Ab 18 Uhr spielt die Band Sperrzone auf der Bühne am Laurentiusplatz.

Außerdem findet um 17.30 Uhr das Dauner Bällerennen statt. Rund 22.000 nummerierte Bälle rollen für einen guten Zweck vom Burgberg bis zum Wirichplatz. Die Lose mit den Nummern der schnellsten Bälle gewinnen einen von fast 200 Preisen. Die Lose werden in fast 70 Geschäften in und um Daun an die Kunden verteilt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Lose im Forum Daun zu erwerben. Kurzentschlossene können ihre Lose auch noch am Renntag an der Strecke kaufen. Los­inhaber können ihr Los auf www.dauner-baellerennen.de registrieren und werden im Gewinnfall benachrichtigt. Der Erlös aus dem Bällerennen wird vollständig für wohltätige oder gemeinnützige Zwecke gespendet.