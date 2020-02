Workshop : Landfrauen laden zum kreativen Workshop ein

Wittlich (red) Das Material Powertex ermöglicht selbst Anfängern innerhalb weniger Stunden außergewöhnliche Kunstwerke zu schaffen. Der Landfrauenverband Wittlich bietet am Samstag, 14. März, einen Workshop an, in dem aus einer Styroporbüste, Styrodur und Aludraht sowie mit Powertex eine Statue hergestellt wird.



