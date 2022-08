Konzertreihe : Fred Barreto Group aus Luxemburg spielt auf der „Sommerbühne“ am Minigolfplatz

Die Fred Barreto Group beim Konzert in Bernkastel-Kues. Foto: Janett Philipps

Bernkastel-Kues Mit den Bands The Rhino und Fred Barreto Group zog ein Hauch von Festivalstimmung über die staubig-trockene Wiese am Minigolfplatz in Bernkastel-Kues.

Einheizen war bei den tropischen Temperaturen am Donnerstagabend nicht mehr nötig. Und trotzdem gelang es beiden Gruppen, die Menge zusätzlich auf Temperatur zu bringen.

Mit ehrlichem, handgemachtem Blues und solidem Rock verlieh die Band um den Gitarristen Fred Barreto dem Publikum die nötige Energie zum Mitgrooven. Eindrucksvoll waren die Passagen, in denen Soli der Bandmitglieder gespielt wurden. Wie zum Beispiel das des Schlagzeugers Michael Stein, welches die hitzegeladene Luft vibrieren ließ. Aber auch Nadja Prange an der Orgel überzeugte mit ihrem Können.