Kommunalpolitik : „So richtiges Palaver gab es nie“ – Bernkastel-Kues‘ Stadtbürgermerister Wolfgang Port leitet seine 200. Stadtratssitzung

Medienscheu war Stadtbürgermeister Port nie. Immerhin ist er der einzige Stadtbürgermeister, der bereits in zwei Werbe-Videos für die städtische Tourist-Information als Hauptdarsteller mitgespielt hat. Foto: Bianca Waters+SEP+Bianca Waters/Bianca Waters

Bernkastel-Kues Jubiläum: Der Bernkastel-Kueser Stadtbürgermeister Wolfgang Port leitet am Montag, 18. Juli, zum 200. Mal eine Stadtratssitzung. Seit 2001 ist er im Amt und für seine geradlinige Art bekannt.

Unverhofft kam Wolfgang Port am 23. November 2000 in die Situation, dass er als Erster Beigeordneter erstmals eine Stadtratssitzung in Bernkastel-Kues leiten musste. Nach dem überraschenden Rücktritt des damals amtierenden Stadtbürgermeisters Helmut Gestrich, der in eine Korruptionsaffäre verstrickt war, wurde Port gewissermaßen ins kalte Wasser geworfen.

Und in diesem Wasser blieb und bleibt er: Ein halbes Jahr später wurde er am 7. Mai 2001 zum Stadtbürgermeister gewählt. Mit der aktuellen Sitzung am Montag, 18. Juli, sind es dann bereits 200 Sitzungen, die Port geleitet hat. Port gilt als hemdsärmeliger Lokalpolitiker, der die Themen direkt anspricht und auch schon mal schier endlose Diskussionen mit etwas Nachdruck beendet. Mit Verve und bisweilen auch einer Prise Humor moderiert er seit mehr als 20 Jahren die Sitzungen, in denen die Weichen für die Stadt Bernkastel-Kues gestellt werden. Dabei kann der inzwischen 68-Jährige auf viele Erfahrungen zurückblicken.

Und immer wieder prominenter Besuch in Bernkastel-Kues

Aber zu Beginn musste auch er sich einarbeiten. „Die ersten Sitzungen Anfang der 2000er-Jahre, die waren noch ein wenig turbulenter als heute. Da gab es manche Originale im Rat, und es ging auch schon einmal laut zu“, erinnert er sich. Aber richtigen Ärger habe es in all den Sitzungen nicht gegeben. „So richtiges Palaver hatten wir nie“, sagt Port, der zudem darauf hinweist, dass es ja nicht nur die 200. Stadtratssitzung ist, sondern dass all diesen Sitzungen ja auch Fraktionssitzungen, Sitzungen des Bauausschusses oder des Hauptausschusses vorangegangen seien. „Ich habe in all den Jahren die Sitzungen immer selbst non stop geleitet, mit Ausnahme einer Handvoll Ausschusssitzungen, bei denen ich nicht dabei gewesen bin“, sagt Port.

Dabei betont er, dass er in all den Jahren keine Rückzieher gemacht habe. In besonderer Erinnerung sei ihm die Cusanus-Jubiläumsfeier im Jahr 2001 geblieben, als er gerade mal zwei Wochen Stadtbürgermeister war. „Das war ein eindrucksvolles Jahr. Da steht man plötzlich dem Bundespräsidenten, dem Ministerpräsidenten und dem Bischof beim Empfang der Stadt gegenüber. Wir hatten seitdem schon oft hochkarätiges Publikum in der Stadt.“

Medienscheu war Port indes nie. Immerhin ist er der einzige Stadtbürgermeister, der bereits in zwei Werbe-Videos für die städtische Tourist-Information als Hauptdarsteller mitgespielt hat. Der jüngste davon hat sogar bei einem internationalen Wettbewerb eine Auszeichnung erhalten.