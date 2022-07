Kommentar : Überfällige Entscheidung

Bernkastel-Kues Im Tourismus herrscht in der Region ein starker Wettbewerb und so ist es sinnvoll, dem eigenen Standort zusätzliche Vorteile zu bieten. Die Verlängerung der Außenbewirtschaftungszeit war längst überfällig und eine konsequente Entscheidung, um den Standort Bernkastel-Kues zu stärken.

Wer ein Restaurant besucht, geht danach auch gerne noch einen Wein oder ein Bier trinken. Gerade die kleinen Kneipen und Weinstuben, die selbst kein Essensangebot haben, können so von der Verlängerung profitieren und auf zusätzliche Gäste hoffen. Das ist in dieser Zeit, in der die Gastro-Branche insgesamt von der Corona-Krise arg gebeutelt wurde, auch notwendig. Leerstehende Gasthäuser hingegen schrecken Touristen eher ab.