Weinbau : Mit der Datenbrille in den Wingert - Wie Künstliche Intelligenz den Winzern helfen kann

Bernkastel-Kues Künstliche Intelligenz könnte irgendwann helfen, Reben schonender, zeit- und kostengünstiger zu schneiden.

Mit 1,145 Millionen Euro wird bis 2023 der Einzug der Künstlichen Intelligenz im Weinberg gefördert. Der Förderbescheid für das seit vergangenen Herbst laufende Projekt mit dem Namen „KI-Rebschnitt - KI unterstützter Rebschnitt am Beispiel des wundarmen Rebschnitts im Steillagenweinbau an der Mosel“ wurde kürzlich in Bernkastel-Kues von Staatssekretär Andy Becht und ADD-Präsident Thomas Linnertz dem Geschäftsführer der GDV Gesellschaft für geografische Datenverarbeitung, Dirk Hübener, übergeben.

Was wird entwickelt? Das KI-Rebschnitt-Gemeinschaftsprojekt ist extrem nah dran an der Rebe und in den Mosel-Steillagen. Die Idee: „Ungelernte Kräfte bekommen in die Datenbrille optimale Schnittvorschläge eingeblendet und können so einen Rebschnitt wie Experten durchführen“, so Hübener. Das Stichwort lautet: Virtual Reality.