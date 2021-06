Organisation : Ganz Morbach in einer Gruppe

Ganz Morbach in einer Gruppe

Morbach (will) Die Einheitsgemeinde Morbach soll ab dem Beginn der kommenden Förderperiode mit allen 19 Ortsbezirken der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf angehören. Das hat der Gemeinderat in seiner zurückliegenden Sitzung beschlossen.

Bisher war die Gemeinde Morbach mit den Ortsbezirken Gonzerath, Hinzerath, Hundheim und Wederath in der LAG Hunsrück vertreten und mit den übrigen 15 Ortsbezirken in der LAG Erbeskopf. Das hat noch historische Gründe, wie es in der Sitzungsvorlage zum Beschluss heißt.