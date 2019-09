Glaube : Die zehn Gebote auf Hunsrücker Platt

Morbach (red) Ein Mundartgottesdienst in Hunsrücker Platt während des Morbacher Herbstes unter Mitwirkung der Mundartdichter Josef Peil und Willi Müller-Schulte findet am Sonntag, 29. September, ab 10 Uhr in der Pfarrkirche in Morbach statt.

