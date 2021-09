Beruf : Neue Leiterinnen in Kindertagesstätten Wittlich-Neuerburg und Bombogen

Bürgermeister Joachim Rodenkirch wünschte Ramona Westphal (links) und Wera Wahl für ihre neuen Aufgaben viel Erfolg. Foto: Rainer Stöckicht

Wittlich (red) Ramona Westphal ist seit 2007 als Erzieherin in den Kindertagesstätten der Stadt Wittlich tätig. 2017 übernahm sie die Leitung der Kita Bombogen und wechselte nun in die neue Führungsaufgabe an der Kita Neuerburg.

Wera Wahl übernahm die Einrichtungsleitung in Bombogen. Sie ist seit November 2014 als Erzieherin in der Kindertagesstätte Jahnplatz tätig. Zuvor war sie stellvertretende Gruppenleiterin in der Caritas-Alten- und Behindertenpflege.