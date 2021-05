Religion : Kirche für Kinder und Familien

Wittlich Das Dekanat Wittlich lädt Interessierte zu einer Online-Veranstaltung zum Thema „Kirche mit Kindern und Familien gestalten in Corona-Zeiten“ zum Austausch ein. Sie beginnt am Mittwoch, 9. Juni, um 20 Uhr als Online-Veranstaltung.

Die außergewöhnliche Zeit der Pandemie stellt die Menschen vor neue Herausforderungen. Vieles, was vorher selbstverständlich war, kann im Augenblick nicht stattfinden. Da ist Kreativität gefragt. Was in dieser Zeit überhaupt möglich ist, darüber soll es einen Austausch geben. Interessierte melden sich bei

petra.jung@bistum-trier.de, um die Zugangsdaten zu erhalten.