Konzert : Vier Bands rocken den Musikkeller

Enkirch (red) Die „Rocknacht“ mit vier Bands im Musikkeller von Toms’ Kneipe und Kultur in Enkirch startet am Samstag, 11. Januar, ab 21 Uhr. Die Punk-Rock-Bands „North Alone“ (Foto) aus Osnabrück und „Überyou“ aus Zürich in der Schweiz sowie die Saarbrücker Skatepunk-Band „Sidewalk Surfers“ und die Akustik-Rocker „Jawknee Music“ aus Trier heizen den Keller ein.

