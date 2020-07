Blaulicht : Unfallflucht in Wittlich

Foto: dpa/Friso Gentsch

Wittlich Ein Kunde stellte am Montag, 13. Juli, gegen 16.30 Uhr seinen grauen Wagen der Marke Mazda auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Römerstraße in Wittlich ab. Während seiner Abwesenheit touchierte ein anderes Fahrzeug den geparkten Mazda am linken hinteren Fahrzeugheck.

