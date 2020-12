Bernkastel-Wittlich : Mitarbeiter des Verbundkrankenhauses werden hart beansprucht

Wittlich Die Lage im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich ist angespannt und die Mitarbeiter werden hart beansprucht.

Aber wird die Belastungsgrenze nicht doch irgendwann überschritten? „Die stationäre Versorgung – vor allem – der Bevölkerung im Landkreis ist unser Auftrag, den wir in Zeiten mit normaler Belastung ebenso wie in Zeiten mit besonders hoher Belastung erfüllen wollen und müssen“, sagt Schnell. Nicht aufgeben, Teamgeist und Kollegialität seien dabei die Schlüssel zum Erfolg, sowohl in der Klinik als auch in der Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt, den Pflegeeinrichtungen und allen Partnern in der Region. In den zurückliegenden Wochen und Monaten habe es für die Mitarbeiter immer wieder Phasen gegeben, so Schnell, in denen die Belastung besonders hoch gewesen sei. „Wichtig dabei ist, dass jeder Einzelne möglichst regelmäßig freie Tage und Urlaub als Erholpause nutzen kann. Das gelingt zwar auch zu großen Teilen aber gerade in Zeiten von krankheitsbedingten Ausfällen müssen wir leider auch Mitarbeiter aus dem Frei rufen oder bitten, Urlaube zu verschieben, um die Versorgung zu gewährleisten.“ In der kalten Jahreszeit fehle immer mal wieder Personal durch normale krankheitsbedingte Ausfälle, was in diesem Jahr durch die Pandemie noch verstärkt werde.