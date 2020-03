Wirtschaft : Trockenes Wetter lockt Einkäufer

Wittlich Volle Fußgängerzone beim verkaufsoffenen Sonntag in Wittlich.

Viele Menschen aus der Region haben das trockene Wettergenutzt, um am verkaufsoffenen Sonntag in Wittlich zu shoppen. Live-Musik und die unterschiedlichen Stände in der Fußgängerzone boten ein abwechslungsreiches Angebot. Zeitweise war auf dem Rommelsbach kein Parkplatz mehr frei.