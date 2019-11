Jubiläum : Zehn  Jahre „Moselfränkische Blasmusik“

Bernkastel-Wittlich (red) Ein begeistertes Publikum und Musikanten, die mit sichtbarer Freude und voller Harmonie agierten – so kann man das Jubiläumskonzert zum zehnjährigen Bestehen der Moselfränkischen Blasmusik umschreiben.

Im Atrium des Cusanus-Gymnasiums hatten sich rund 300 Zuhörer eingefunden, die zum einen bestens dargebotene Blasmusik genossen, und zum anderen immer wieder spontan im Rhythmus mitklatschten.Ebenso begeistert wurden die dazu passenden Gesangseinlagen von Albert Bollig und Steffi Junglas aufgenommen. Die Moderation von Walter Feltes gab dem Konzert eine weitere besondere Note. Auch berichtete er über die Anfänge: Der Name „Moselfränkisch“ entstand, weil die Musikanten alle aus dem moselfränkischen Sprachraum stammen und in Blaskapellen ihrer Heimatorte in der Eifel, an der Mosel und auf dem Hunsrück tätig sind. Seit zehn Jahren treffen sie sich monatlich zur Probe, bis 2014 unter der Leitung von Jürgen Lejeune, seit 2015 werden sie von Horst Haas dirigiert. Nach drei Zugaben sowie den Dankesworten von Norbert Sartoris, dem Vorsitzenden der Kapelle, endete ein Konzert, das Herz und Gemüt erfreute. Foto: Norbert Sartoris