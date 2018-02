Fitnesskurs für Senioren

red

Fitness kennt kein Alter: So heißt es ab dem 20. Februar beim TuS Wehlen. Geboten wird ein wissenschaftlich fundiertes Training des Sportbundes Rheinland in Zusammenarbeit mit der Sport­hochschule. Der Kurs richtet sich an Frauen und Männer jenseits der 60. Zehn Einheiten, jeweils dienstags von 9.30 bis 11 Uhr, sind vorgesehen. Anmeldungen sind noch bis zum 4. Februar bei Christel Weber, Telefon 06531/8450, möglich. Auch Nichtmitglieder können teilnehmen.