Gremium berät Neubau-Anlage

Der Gemeinderat Graach trifft sich am Dienstag, 18. September, um 19 Uhr in der Mattheiser Halle zur Sitzung. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Punkte Erstausbau „Teilstück Panoramastraße“, eine Einwohnerfragestunde, die Beratung und Beschlussfassung über die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gemäß zur Bauvoranfrage für die Errichtung eines Wohnhauses an der Panoramastraße und die Beratung und Beschlussfassung über die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Bauantrag für den Neubau einer Eigentumswohnanlage mit acht Wohnungen in der Schanzstraße und der Panoramastraße.