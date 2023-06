Langes Wochenende Reiseverkehr rund um Fronleichnam: Staugefahr steigt auf vielen Autobahnen

Fronleichnam (Donnerstag, 8. Juni) ist ein gesetzlicher Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland sowie in einigen Gebieten von Sachsen und Thüringen. Große Teile Deutschlands können also mit einem einzelnen Urlaubstag am Freitag ein Vier-Tage-Wochenende herausholen. Schon allein deshalb wäre mit erhöhtem Reiseverkehr zu rechnen.