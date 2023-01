Einmalige Gelegenheit : Grüner Komet ist erstmals seit Tausenden Jahren sichtbar – aber spielt das Wetter mit?

Kommt der Erde nur selten so nahe: der grüne Komet. Foto: dpa/Thomas Lindemann

Update Trier Der grüne Komet kommt nur alle paar Tausend Jahre in Sichtweite der Erde. Jetzt ist es wieder so weit. Ob das Schauspiel tatsächlich so gut sichtbar wird wie erhofft, ist ungewiss.

Dieser Himmelskörper ist bei uns nur ganz selten zu sehen. Das letzte Mal ist 50.000 Jahre her; damals stapften in Mitteleuropa noch die Neandertaler durch die Gegend. In den nächsten Tagen kommt der grüne Komet der Erde immer näher.

Seinen geringsten Abstand hat der nur einen Kilometer Durchmesser große Schweifstern am Mittwoch, 1. Februar. Dann ist er von der Erde gerade einmal schlappe 42 Millionen Kilometer weg. Das ist ein knappes Drittel der Entfernung der Erde zur Sonne.

Wann ist der grüne Komet zu sehen?

Gut zu sehen ist der grüne Komet aber schon ein paar Tage vorher, wenn weniger Mondlicht den Himmel aufhellt und das Wetter mitspielt. Dann ist er laut dem Planetenexperten Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt sogar mit bloßem Auge zu entdecken – „wenn es schön kalt und klar ist“. Mit dem Fernglas oder einem Teleskop sei der grüne Komet aber auf jeden Fall zu sehen, sagt Köhler unserer Redaktion.

Erlaub das Wetter die Beobachtung des grünen Kometen?

Nun steht die optimale Nacht für die Beobachtung bevor – und das Wetter möchte eben nicht so recht mitspielen. Die ganze Woche lang ist über weiten Teilen Deutschlands mit starker Bewölkung zu rechnen, wie die Vorhersagen von Wetter-Portalen wie wetter.net zeigen. In der Region Trier deutet sich an, dass die Wolkendecke über Tage hinweg anhält. An anderen Orten sieht es oft nicht besser aus. Es wird schwierig, das einmalige Ereignis am Himmel zu sehen.

Warum hat der grüne Komet eine besondere Farbe?

Der Komet hat eine grünlich schimmernde sogenannte Koma, eine Art Teilchenhülle, und einen viele Millionen Kilometer langen Schweif. Die grüne Farbe kommt laut Köhler durch ein Gas, das durch die Erwärmung an der Sonne entsteht.

Wie kann ich den grünen Kometen am Himmel sehen?

Und wohin sollen Sternengucker schauen, wenn sie den grünen Kometen sehen wollen? „Gucken Sie Richtung Großer Wagen“, rät Planetenexperte Köhler. Nördlich davon, Richtung Polarstern, zwischen dem Großen und dem Kleinen Wagen kann man den grünen Kometen finden.