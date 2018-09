später lesen Kirche St. Laurentius feiert Gemeindefest Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Pfarrgemeinde St. Laurentius Saarburg lädt im Anschluss an den Familiengottesdienst um 11 Uhr zum Gemeindefest am Sonntag, 30. September, ein. Nach den guten Erfahrungen vom Patronatsfest 2016 feiert die Pfarrgemeinde erneut in Form eines Picknicks.