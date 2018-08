später lesen Kriminalität Unbekannter stiehlt ein E-Bike ohne Akku Teilen

Ein hochwertiges E-Bike ist am Sonntag zwischen 15 und 16 Uhr auf dem Ruwer-Radweg (ehemalige Bahntrasse) bei Zerf gestohlen worden. Während eines Spazierganges in der Umgebung hatten zwei Radfahrer ihre E-Bikes am Seitengeländer des Radweges etwa einen Kilometer hinter dem Bahnhof Zerf in Richtung Hermeskeil mit zwei massiven Kabelschlösserm befestigt und abgeschlossen.