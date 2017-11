später lesen Unfallflucht: Zeugen gesucht Teilen

Hermeskeil (red) Ein schwarzer Mercedes E 350 mit PS-Kennzeichen ist laut Polizei auf dem Parkplatz des Globus-Baumarktes in Hermeskeil am Stoßfänger hinten links beschädigt worden. Der Unfall habe sich am Montag zwischen 11.25 und 12.35 Uhr ereignet.